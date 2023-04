Crise na segurança e ações do governo pautam parlamentares na Assembleia Legislativa

A deputada Divaneide Basílio (PT) agradeceu os mais de 50 mil votos que lhe elegeram. “E o povo que votou na gente, votou por acreditar num trabalho, e o nosso povo, ao seu exemplo, não é bandido não”, disse a deputada rebatendo o discurso do colega que a antecedeu e se dirigindo a um vereador do município de Touros que das galerias acompanhava a sessão. “Nosso povo que vota numa proposta de inclusão, de pensar uma sociedade respeitosa, é vereador como o senhor, é trabalhador, trabalhador rural”, disse Divaneide, que pediu respeito ao MST e aos deputados Natália Bonavides (PT), Isolda Dantas (PT) e Francisco do PT.

O deputado estadual Nelter Queiroz (PSDB) comentou na sessão desta quinta-feira (16), na Assembleia Legislativa, a intermediação que fez entre a prefeita de Triunfo Potiguar e o Governo do Estado, para que se consiga a liberação de máquinas do Batalhão de Engenharia do Exército de Caicó, para recuperação de estradas rurais do município, destruídas pelas chuvas. “Esse é o pedido de socorro mais emergencial na questão da cidade de Triunfo Potiguar". O deputado voltou a comentar também sobre a crise na segurança pública do Rio Grande do Norte e criticou a gestão da atual administração no setor de segurança pública.

O deputado Coronel Azevedo (PL) também continuou o discurso sobre os ataques criminosos ocorridos em Natal e no interior. “Quem vai pagar os prejuízos dos ônibus que foram queimados? Da paralisação do funcionamento das escolas? Do comércio, dos arrastões, do turismo que foi mais uma vez prejudicado?”, questionou o parlamentar. “Tá na hora de transformar boca de fumo em bibliotecas”, disse o deputado, criticando o poderio das facções criminosas sobre o Estado. O parlamentar criticou políticos do PT, afirmando que eles têm eleitores, “na sua grande maioria, cumprindo pena em presídio”.

A deputada Divaneide Basílio (PT) agradeceu os mais de 50 mil votos que lhe elegeram. “E o povo que votou na gente, votou por acreditar num trabalho, e o nosso povo, ao seu exemplo, não é bandido não”, disse a deputada rebatendo o discurso do colega que a antecedeu e se dirigindo a um vereador do município de Touros que das galerias acompanhava a sessão. “Nosso povo que vota numa proposta de inclusão, de pensar uma sociedade respeitosa, é vereador como o senhor, é trabalhador, trabalhador rural”, disse Divaneide, que pediu respeito ao MST e aos deputados Natália Bonavides (PT), Isolda Dantas (PT) e Francisco do PT.

“Não somos coniventes e nem seremos, nem com o crime nem com a destruição da pauta de direitos humanos”, afirmou Divaneide, enaltecendo as ações do Governo do Estado através da Secretaria de Segurança e do Ministério da Justiça. “Disputa de nível baixo não fortalece a democracia. Chamar trabalhador de bandido é um grande absurdo”, encerrou Divaneide, ressaltando que o debate não pode ser rebaixado.

O deputado Francisco do PT se solidarizou com a deputada federal Natália Bonavides. “Um orgulho para a política do Rio Grande do Norte e para o Partido dos Trabalhadores”, disse o parlamentar que também se solidarizou com a governadora Fátima Bezerra e com os demais parlamentares do partido. O deputado também enalteceu o trabalho do Governo do Estado, sem medir esforços para devolver a ordem ao Rio Grande do Norte, que disse reconhecer o trabalho da Polícia Militar por quem tem “profundo respeito”.