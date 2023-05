Acusado de matar Bruno Alysson vai a júri popular nesta quarta-feira (24), em Mossoró. Vinicius Rafael Silva de Araújo, de 21 anos, é acusado de, acompanhado de um adolescente, matar Bruno Alysson do Nascimento, por estrangulamento, com um fio de televisão. O crime aconteceu no dia 5 de abril de 2022, na casa da vítima, no bairro Barrocas. Vinicius já foi condenado anteriormente, a 18 anos de prisão, pelo homicídio de Hadirson Kaio Marcelino da Silva. As duas vítimas conheceram o réu em um aplicativo de relacionamento. O júri popular desta quarta-feira (24), está marcado para às 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins.

A sessão será presidida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros. A acusação, por parte do Ministério Público do Rio Grande do Norte, ficará a cargo do Promotor Ítalo Moreira Martins. Já a defesa do réu, será feita pela advogada Maria Clívia Duarte.

Vinicius já foi condenado anteriormente, a 18 anos de prisão, pelo homicídio de Hadirson Kaio Marcelino da Silva.

As duas vítimas reconheceram o réu em um aplicativo de relacionamento. Os crimes ainda contaram com a participação de um adolescente. Quando foi preso, o réu confessou os crimes, afirmando que ele e o menor eram garotos de programa e que mataram as vítimas por estas terem se recusado a realizar o pagamento.