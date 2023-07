Polícia Civil identifica executores do homicídio praticado contra dona de farmácia, em Mossoró. Flávia Magalhães da Rocha [FOTO], de 40 anos, foi assassinada com vários disparos de arma de fogo, no dia 6 de abril de 2020, na própria farmácia, localizada nos “Teimosos”, em Mossoró. Até então, já se sabia que o crime havia sido cometido a mando de Carlos Alexandre Martins Salviano, o “Nem do Abolição”, e da esposa dele, Fernanda Belarmino da Silva. Agora, a polícia identificou os demais envolvidos, incluindo os executores dos disparos que mataram Flávia; veja nomes.

FOTO: REPRODUÇÃO