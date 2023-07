Governo empossa 577 novos servidores da Fundase/RN; há 25 anos não havia concurso para o órgão

A posse aconteceu às 14h desta terça-feira (11), no auditório da Escola de Governo. Os empossados foram aprovados em concurso realizado em 2022 e convocados no mês de junho deste ano. Esta era uma reivindicação histórica e busca o fortalecimento da Fundase do Rio Grande do Norte, por meio da ampliação do quadro de servidores.