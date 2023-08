Além de indústria de cimento, grupo espanhol estuda instalar fábrica de adubo em Mossoró. O representante no Brasil da ABG Mineração, Jairo Abud, comunicou à governadora Fátima Bezerra o interesse da empresa em ampliar ainda mais os investimentos no RN. O grupo tem planos para operar no Porto-Indústria Verde que o governo do estado planeja construir no Litoral Norte, para dar suporte à produção de energia eólica no mar e de hidrogênio verde. Além disso, Jairo disse que vai sugerir à direção do grupo a implantação de uma planta para produzir adubo no complexo que será construído em Mossoró. Com incentivos do Proedi - Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do RN - a ABG Mineração vai instalar uma planta para exploração de minérios e indústria de fabricação de cimento no município, com um investimento de R$ 1,5 bilhão. O início das obras está previsto para 2024.

Em visita de cortesia nesta quinta-feira (03), o representante no Brasil da ABG Mineração, Jairo Abud, comunicou à governadora Fátima Bezerra que o grupo tem interesse de operar no Porto-Indústria Verde que o governo do RN planeja construir no Litoral Norte para dar suporte à produção de energia eólica no mar e de hidrogênio verde.

Com incentivos do Proedi - Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial do RN - a ABG Mineração vai instalar uma planta para exploração de minérios e indústria de fabricação de cimento em Mossoró, um investimento de R$ 1,5 bilhão.

A empresa tem como sócio principal o grupo espanhol Cementos La Unión (Grupo Bertolín), com atuação no Egito, Chile, República Dominicana e Espanha. Em companhia da diretora de operações, Elena Bertolín, e do diretor financeiro Lorenzo Tamarit, Abud disse ainda que vai sugerir à direção do grupo espanhol a implantação de uma planta para produzir adubo no complexo de Mossoró.

A governadora Fátima Bezerra lembrou que o Brasil vive um novo momento, favorável ao desenvolvimento sustentável, de fortalecimento da economia.

"Nesse contexto, o Rio Grande do Norte está muito atento e se movimentando para aproveitar as oportunidades que estão surgindo. Reafirmar nosso compromisso com projetos sustentáveis que geram empregos, renda e prosperidade para o nosso povo.”

Fátima citou a liderança do Rio Grande do Norte na geração de energias renováveis e o potencial que o Estado tem para atrair novos investimentos.

"Para se ter ideia, dos 932 parques eólicos no Brasil, 827 estão no Nordeste, dos quais 247 no Rio Grande do Norte. Temos uma carteira bastante promissora de projetos contratados para os próximos três anos nessa área. Temos ainda o projeto do Porto-Indústria Verde e fico feliz de saber que a empresa (Grupo Bertolín) está interessada em participar desse empreendimento", destacou a governadora.

Além do Proedi, dois outros atrativos fizeram a ABM Mineração optar por investir no Rio Grande do Norte: o preço da energia elétrica e a abundância e qualidade do calcário e argila, com baixo teor de impurezas, na região de Mossoró.

As obras de construção da fábrica vão começar em 2024. Nessa fase serão gerados de 800 a 1.000 postos de trabalho. Quando estiver em operação, no final de 2025, serão 350 empregos diretos e 1.200 indiretos.

"Toda a mão de obra será da região", garantiu Jairo Abud. Sobre o Porto-Indústria Verde, ele disse que o plano inicial é a construção de galpões para exportar a produção do empreendimento que será instalado em Mossoró.