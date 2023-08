Quatro assassinatos e duas vítimas fatais de acidentes no Oeste do RN

A Polícia Científica registrou quatro assassinatos e duas mortes por acidente neste final de semana em quatro municípios da região Oeste do Rio Grande do Norte.

A primeira ocorrência foi documentada na cidade de Assú. Teve como vítimas os jovens Evergleito Vitorino Inácio, de 19 anos, e Gleison Tavares da Silva, de 22 anos.

Os dois foram mortos a tiros na noite de sexta-feira, 4, na rua Eliza Costa Borges, no bairro Dom Eliseu, em Assú. O local é mais conhecido por Favela do Belo Horizonte.

Evergleito e Gleison se divertiam bebendo com amigos num bar quando teria ocorrido o ataque a tiros, que resultou com os dois mortos. Haviam várias outras pessoas no local.

Já na madrugada do sábado, dia 5, em Carnaubais, Josué Santos da Silva, de 17 anos, teria saído de casa para se encontrar com “amigos” e terminou assassinado com tiros na cabeça.

O duplo assassinato ocorrido na Favela Belo Horizonte, em Assú, e o outro na comunidade de Entroncamento, zona rural de Carnaubais, a polícia não conseguiu prender suspeitos.

Em Apodi, Maxwell Virgínio da Costa foi morto por espancamento com uma caixa de som na região do Parque de Vaquejada, por volta das 4 horas da manhã do sábado, dia 5.

Neste caso, a PM entrou em ação e conseguiu localizar e prender os assassinos: Widson Mateus da Costa Pereira e Francisco Douglas de Lira Lima, ainda em Apodi-RN.

As prisões foram efetuadas pelo subtenente Ivanildo, pelo sargento Hélio, pelo Cabo Renilson e pelo Cabo Costa Neto, na região conhecida por Baixa do Caic.

No caso, os dois suspeitos do homicídio, Widson Mateus e Francisco Douglas, foram levados para serem autuados em flagrante na Delegacia Regional de Pau dos Ferros.

Acidentes

O agricultor Francisco Jaílton Marinho, de 49 anos, residente na Fazenda Bom Lugar, em Caraúbas-RN, trafegava pela RN 117 numa motocicleta Bros, conduzindo a esposa Ana como passageira, quando foi atropelado por trás por um veículo Fiat Estrada, e, na queda, faleceu.

A sua esposa ficou ferida e foi socorrida para o Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva, em Caraúbas. O motorista da Fiat Strada não ficou no local do sinistro. Testemunhas que estiveram no local, observaram que a motocicleta estava com as lanternas queimadas.

Já na manhã deste domingo, dia 6, o jovem conhecido por Tobias, residente em Severiano Melo, caiu da motocicleta no acostamento da BR 405, e não resistiu aos ferimentos.

Exames cadavéricos

Os corpos das vítimas no Vale do Açu e nas regiões de Caraúbas e Apodi foram removidos para exames e identificação oficial na sede do Instituto Técnico-científico de Perícia, de Mossoró.

Os casos de homicídio e acidentes serão todos investigados pela Polícia Civil, tomando como base relatórios produzidos pela Polícia Militar e polícia técnica no local.