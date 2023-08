800 mil clientes em 123 cidades do RN foram afetados por interrupção de energia. O caso aconteceu nesta terça-feira (15). Outros estados do país também foram afetados pelo “apagão”, registados a partir das 8h31. De acordo com a Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, 35% das cargas foram afetadas em todas as regiões do Estado. O processo de recomposição das cargas ocorreu gradativamente. O restabelecimento do fornecimento nas áreas atingidas iniciou às 9h50 e foi finalizado às 11h28. As causas da ocorrência ainda estão sob análise pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

800 mil clientes, distribuídos em 123 cidades do Rio Grande do Norte foram afetados pelo “apagão”, ocorrido na manhã desta terça-feira (15).

Outros estados do Nordeste, Norte e partes do Sul e Centro-Oeste do país também ficaram sem energia elétrica, a partir das 8h31.

De acordo com a Neoenergia Cosern, no Rio Grande do Norte, 35% das cargas foram afetadas em todas as regiões do Estado. O processo de recomposição das cargas ocorreu gradativamente.



O restabelecimento do fornecimento nas áreas atingidas iniciou às 9h50 e foi finalizado às 11h28. As causas da ocorrência ainda estão sob análise pelo Operador Nacional do Sistema (ONS).

Veja nota oficial da Neoenergia Cosern

NOTA - NEOENERGIA COSERN

Natal (RN), 15 de agosto de 2023

