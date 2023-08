Governadora, novos gestores do aeroporto de Natal e presidente dos Correios se reúnem em Brasília. O objetivo da visita foi apresentar ao presidente dos Correios, Fabiano Silva Santos, os diretores do grupo Zurich Airport, que irá comandar em breve o aeroporto de Natal. O grupo suíço venceu o leilão de relicitação do aeroporto, e é nele que deve ser instalado o Centro de Distribuição de Encomendas (conhecido como HUB dos Correios). “Foi uma reunião muito produtiva, dando continuidade às tratativas para a instalação do centro de distribuição dos Correios em São Gonçalo do Amarante. Um equipamento importantíssimo, que significa muito para o nosso estado”, avaliou a governadora Fátima Bezerra.

FOTO: FÁBIO DUARTE