PF investiga crimes de falsificação e o comércio de dinheiro falso no município de Mossoró. A operação “Dinheiro Caro” foi deflagrada nesta terça-feira (29). A investigação teve início em março de 2023, a partir de fiscalização dos Auditores da Secretaria de Tributação do Estado do RN em unidades dos Correios, ocasião em que durante os trabalhos de verificação de conteúdo, detectou-se um objeto postal contendo cédulas de real falsificadas. Hoje, os policiais federais estão buscando elementos de prova que possam ajudar a desvendar o modo como se deu o crime, sua materialidade e os indícios de autoria necessários à persecução penal, bem como no auxílio para novas investigações.

FOTO: REPRODUÇÃO