HRTM alerta sobre tentativa de golpe e reforça que todas os procedimentos da unidade são 100% gratuitos

Em nota, a direção do hospital alerta que, através de ligações telefônicas, pessoas de má fé, afirmando serem médicos da unidade de saúde, pedem para que sejam feitos depósitos bancários para custear cirurgias e exames de pacientes que estariam internados no Hospital. Uma família já teria sido vítima desse golpe. “Todos os procedimentos realizados pela instituição são 100% gratuitos, pagos pelo Sistema Únicos de Saúde (SUS), e ninguém está autorizado a falar em nome de médicos ou qualquer outro servidor do hospital, muito menos para pedir dinheiro ou qualquer tipo de contribuição”, diz a nota.