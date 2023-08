Taxista é baleado em Areia Branca; vítima morreu na ambulância quando era socorrida para Mossoró

O crime aconteceu por volta das das 19h40 desta segunda-feira (28), no bairro dos Índios. A vítima, identificada como Marcio Fagner da Silva, estava em seu táxi quando foi perseguida por alguns motociclistas, que desferiram vários tiros contra o veículo. Mesmo ferido, ele ainda conseguiu dirigir a procura de socorro, mas acabou colidindo em outro veículo. Marcio foi socorrido por policiais militares até o hospital de Areia Branca e, em seguida, transferido para o HRTM, mas acabou entrando em óbito a caminho do hospital. De acordo com o delegado Rafael Laboissiere, a vítima era suspeita de fazer transporte de drogas de Areia Branca para outras cidades e já havia sido alvo de um mandado de buscas em sua residência. O homicídio será investigado pela polícia civil.