Corpo de um homem de 21 anos é encontrado em região de mata, em Caraúbas

Um homicídio foi registrado no início da tarde desta terça-feira (29), no município de Caraúbas, região do médio oeste do Rio Grande do Norte.

A vítima, identificada como Luciano Julio Arruda da Silva, de 21 anos, foi encontrada por trás da parede do açude São Paulo de Alípio, no bairro Leandro Bezerra. A Polícia Militar foi acionada para a ocorrência por volta das 13h.

No corpo, havia ferimentos compatíveis com disparos de arma de fogo, na região da cabeça. No local, prevalece a lei do silêncio, ninguém quis comentar se viu ou ouviu algo que possa ajudar a polícia a esclarecer o crime.

De acordo com a PM, Luciano era uma pessoa conhecida na cidade por fazer uso de drogas, praticar pequenos furtos e arrombamentos a lojas e residências.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. A polícia civil vai investigar o crime.