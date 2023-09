Adolescente diz que matou idoso a facadas em Doutor Severiano “por curiosidade”. O crime aconteceu nesta terça-feira (29). A vítima foi identificada como Francisco Nunes de Oliveira, de 76 anos. O adolescente, de 18 anos, foi preso em flagrante, no local. O delegado Carlos Michel, que responde pela delegacia de Doutor Severiano, disse que o flagranteado tem problemas mentais, com atestado. Ao ser ouvido, ele afirmou que não tinha qualquer problema com o idoso, mas que assistia vídeos de assassinatos e tinha curiosidade de saber como seria matar. “Foi feito o pedido de internação provisória dele por conta da periculosidade”, disse o delegado.

Um adolescente de 18 anos foi preso em flagrante, nesta terça-feira (29), no município de Doutor Severiano, após matar com várias cutiladas um idoso de 76 anos. A vítima foi identificada como Francisco Nunes de Oliveira.

A dinâmica do crime não foi detalhada. De acordo com o delegado Carlos Michel, que responde pela delegacia do município, o autor das facadas permaneceu no local até a chegada da polícia. Ele não tinha parentesco com a vítima, apenas moravam próximo.

Ainda segundo o delegado, o adolescente tem problemas mentais, com atestado. Ao ser ouvido, ele afirmou que não tinha qualquer problema com o idoso, mas que assistia vídeos de assassinatos e tinha curiosidade de saber como seria matar.

Após ouvir o depoimento do suspeito, o delegado Carlos Michel solicitou a internação provisória dele. “Por conta da periculosidade”, disse o delegado.

O corpo de Francisco Nunes foi removido para a sede do Itep, em Pau dos Ferros, onde passará por exames e será liberado para sepultamento.