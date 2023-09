Polícia prende em Areia Branca mais um envolvido nos ataques ao RN ocorridos em março. A prisão de Vinicius Rodrigues de Souza, de 20 anos, aconteceu na manhã desta quarta-feira (30). Contra que ele havia mandado de prisão em aberto, oriundo da 1ª Vara da Comarca de Areia Branca, pendente de cumprimento, por envolvimento nos ataques ocorridos no estado no mês de março. Vinicius é condenado por tráfico de drogas e é investigado pela autoria de crimes de homícidios, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e ameaça e estava em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica.

Na manhã desta quarta-feira (30), a Polícia Civil do Rio Grande do Norte, por meio do trabalho de sua 42ª Delegacia, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, prendeu Vinicius Rodrigues de Souza, de 20 anos.

Contra que ele havia mandado de prisão em aberto, oriundo da 1ª Vara da Comarca de Areia Branca, pendente de cumprimento, por envolvimento nos ataques ocorridos no estado no mês de março.

Vinicius Rodrigues é condenado por tráfico de drogas e é investigado pela autoria de crimes de homícidios, porte ilegal de arma de fogo, organização criminosa e ameaça.

Ele estava em regime de monitoramento eletrônico e foi preso em casa, sem esboçar reação, em uma ação rápida das equipes da Polícia Civil.

Na operação, foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão domiciliar em endereços onde o suposto infrator poderia manter, em depósito, objetos vinculados a crimes.

Depois dos procedimentos de praxe, ele foi levado até a presença de um médico legista, no ITEP – Instituto Técnico e Científico de Perícia, que atestou sobre o exame de corpo delito. Em seguida, foi conduzido para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará custodiado, à disposição da justiça.