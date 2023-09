Jovem é assassinado a tiros enquanto bebia em uma casa de drinks, no município de Assú. O crime aconteceu por volta das 21h30 desta quarta-feira (30). Informações dão conta que Hygor Felipe Oliveira de Mendonça, de 24 anos, estava bebendo, na companhia de uma pessoa não identificada, quando suspeitos invadiram o local e desferiram vários disparos de arma de fogo contra ele. O jovem morreu no local. Hygor já tinha passagem porte ilegal de arma de fogo e também por estar de posse de uma carga roubada, que foi recuperada pela polícia militar, em Mossoró. O crime será investigado pela polícia civil.

A polícia militar do município de Assú registrou um crime de homicídio, na noite desta quarta-feira (30). A vítima foi identificada como Hygor Felipe Oliveira de Mendonça, de 24 anos.

O jovem estaria bebendo em uma casa de drinks, localizada no bairro Vista Bela, quando foi surpreendido pelos atiradores. Hygor foi alvejado com vários disparos e morreu no local. Ele estava na companhia de outro homem, que conseguiu fugir e foi identificado.

Não há informações sobre o que teria motivado o crime e nem sobre quem teria praticado, fatos que serão investigados pela polícia civil.

Sabe-se até o momento que a vítima já tinha passagem pelo sistema prisional, pelo crime de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e receptção, já tendo sido preso em Mossoró com uma carga roubada, avaliada em R$ 300 mil.

O corpo foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró, e será liberado para sepultamento após realização de exames.