Suspeito de matar três cães envenenados em Areia Branca é preso pela polícia civil

Um homem identificado como Antônio Carlos dos Santos, conhecido como “Picolé”, foi preso, nesta quinta-feira (31), no município de Areia Branca. Ele é suspeito de ter matado três cães de rua envenenados.

A prisão foi realizada pela equipe da 42ª Delegacia de Polícia, com sede em Areia Branca e atuação em Porto do Mangue, nesta manhã.

Os crimes foram denunciados por cuidados de animais de rua no município. Contra Antônio Carlos havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela justiça de Areia Branca.

Os animais teriam sido envenenados por meio de comidas, as chamadas “bolas”. Na delegacia, acompanhado de familiares e de um advogado, o homem negou o crime.

Após ser ouvido, ele foi levado para exames na sede do Itep e, em seguida, encaminhado para a Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.

