Avião da FAB decola de Israel com 211 brasileiros resgatados; voo deve chegar a Brasília na madrugada

Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a aeronave KC-30, com 211 passageiros, levantou voo às 20h12 no horário local (14h12 no horário de Brasília). O avião fará um voo direto, sem escalas, e deve pousar em Brasília às 4h desta quarta (11). A lista de passageiros não foi divulgada por razões de segurança. Segundo o Itamaraty, estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo (15).

O primeiro voo com brasileiros resgatados pela Força Aérea Brasileira (FAB) nas áreas de conflito em Israel decolou do aeroporto internacional de Tel Aviv nesta terça-feira (10).



Segundo o Ministério das Relações Exteriores (MRE), a aeronave KC-30, com 211 passageiros, levantou voo às 20h12 no horário local (14h12 no horário de Brasília).

O avião fará um voo direto, sem escalas, e deve pousar em Brasília às 4h desta quarta (11). A lista de passageiros não foi divulgada por razões de segurança.



Segundo o Itamaraty, estão previstos mais cinco voos até o próximo domingo (15).

O governo deu prioridade a famílias com crianças, idosos, pessoas com deficiência ou enfermos. O Ministério das Relações Exteriores também monitora se brasileiros com passagem comprada estão conseguindo embarcar nos voos comerciais para deixar Israel.

Inicialmente, a previsão era de que o voo pousaria na Base Aérea de Brasília à 1h desta quarta. No entanto, houve um atraso que interferiu no horário da chegada.

O avião decolou às 14h12 (horário de Brasília) de Tel Aviv, mas a previsão inicial era decolar às 12h (horário de Brasília).



O segundo voo deve chegar na noite desta quarta-feira, mas no aeroporto do Galeão (RJ).



Cronograma



No domingo (8), o governo brasileiro informou que havia seis aeronaves prontas para a repatriação dos brasileiros. Até o momento, no entanto, serão priorizados os voos das duas aeronaves KC-30 – os maiores aviões da FAB, com capacidade para mais passageiros e maior autonomia de voo.

Com informações do G1.