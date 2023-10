Porta-voz das Forças de Defesa de Israel diz que há brasleiro entre os reféns do Hamas. Em vídeo publicado nas redes sociais, Jonathan Conricus diz que diversos reféns capturados pelos extremistas têm dupla nacionalidade. No entanto, em entrevista à CNN, o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer, disse que ainda não há informações oficiais sobre brasileiros entre os reféns do Hamas na Faixa de Gaza. Segundo as autoridades israelenses, o grupo extremista mantém 150 pessoas reféns desde o ataque surpresa do sábado (7). O Hamas afirmou que mantém mais de 100 prisioneiros.

FOTO: REPRODUÇÃO/CNN