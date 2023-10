Acusado de participar do assassinato do PM Ildônio é morto em confronto com PC em Campo Grande. Antônio Alcivan Fernandes Júnior, conhecido como Júnior Mangueira, de 26 anos, reagiu à abordagem policial, nesta sexta-feira (20), e acabou morto em confronto. Ele era foragido da justiça e também investigado por cometer 11 homicídios, entre eles o do policial militar Ildônio José da Silva, ocorrido em 2018, e o do candidato a prefeito do município de Janduís/RN, Raimundo Gonçalves de Lima Neto, o "Netinho de Nilton", em 2020. O confronto aconteceu durante as diligências da “Operação Volantes", deflagrada pela DIVIPOE, justamente com o objetivo de prender Júnior Mangueira, apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região do Médio Oeste potiguar.

Uma operação da polícia civil do Rio Grande do Norte, por meio da Divisão de Polícia Civil do Oeste (DIVIPOE), resultou na morte de um conhecido líder de uma facção criminosa que atua na região do Médio Oeste potiguar.

Antônio Alcivan Fernandes Júnior, conhecido como Júnior Mangueira, de 26 anos, reagiu à abordagem policial, nesta sexta-feira (20), no município de Campo Grande, e acabou morto em confronto.

O homem era foragido da justiça há anos e também investigado por cometer 11 homicídios, entre eles o do policial militar Ildônio José da Silva, ocorrido em 2018, e o do candidato a prefeito do município de Janduís/RN, Raimundo Gonçalves de Lima Neto, o "Netinho de Nilton", em 2020.

Junior Mangueira também possuía oito mandados de prisão por crimes como homicídio qualificado, latrocínio, roubo e associação criminosa.





“OPERAÇÃO VOLANTES”

O confronto aconteceu durante as diligências da “Operação Volantes", deflagrada pela DIVIPOE, justamente com o objetivo de prender Júnior Mangueira, e contou com o apoio da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR).

Por volta das 5h, a Polícia Civil deu cumprimento a um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito, momento em que ele reagiu à tentativa de prisão efetuando disparos contra os policiais.

Antônio Alcivan Fernandes Júnior foi atingido e ainda chegou a ser socorrido, pelos próprios policiais, para o Hospital de Campo Grande, mas não resistiu.

Na residência dele foram apreendidos um revólver cal. 38, usado na reação contra a equipe, munições, drogas, balança de precisão, apetrechos para o tráfico de drogas, dinheiro e dois aparelhos celulares.