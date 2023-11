Porta-voz diz que norte e sul de Gaza foram Isolados e estão sob controle das FDI

A informação foi repassada à CNN pelo contra-almirante Daniel Hagari, porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Segundo ele, os militares israelenses cercaram a cidade desde que chegaram à costa da Faixa de Gaza no domingo (5). O tenente-coronel Peter Lerner a Rosemary Church afirmou que as FDI “permitirão um corredor para que os residentes do norte de Gaza e da cidade de Gaza se movam para o sul”. No entanto, a CNN já documentou anteriormente civis palestinos mortos por ataques israelenses em torno de zonas de evacuação, reforçando que estas não garantem a segurança dos civis.