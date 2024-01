Avião pega fogo após colidir em outra aeronave, no aeroporto de Tóquio. A aeronave da Japan Airlines estava com 367 passageiros e 12 tripulantes a bordo no momento em que colidiu com uma aeronave na Guarda Costeira do Japão, nesta terça-feira (2). O choque gerou explosões instantâneas em ambas as aeronaves, que puderam ser vistas pelas câmeras do aeroporto. Segundo a rede estatal japonesa NHK e a agência estatal Kyodo, cinco dos seis tripulantes do avião da Guarda Costeira morreram no choque.

FOTO: GLOBONEWS/REPRODUÇÃO