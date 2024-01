Homem usa carro como arma para tentar matar o próprio irmão em Pau dos Ferros

Bira, como é mais conhecido a vítima, pilotava uma moto pela Rua Raimunda Maia, quando se deparou com o irmão Davi, que vinha no sentido contrário, dirigido um carro preto. Davi jogou o carro por cima de Bira, que conseguiu pular e não ser atingido de forma direta. A motocicleta ficou totalmente destruída. Davi foi preso e autuado em flagrante por ter usado o carro como arma para matar o irmão.

O mecânico José Ubirajara Fernandes de Almeida, de 48 anos, foi violentamente atropelado de forma intencional pelo irmão Davi Fernandes de Almeida, de 30 anos, às 21 horas do domingo, 14, na Rua Raimunda Maia, no bairro São Geraldo, em Pau dos Ferros-RN.

Bira, como é mais conhecido a vítima, pilotava uma moto pela Rua Raimunda Maia, quando se deparou com o irmão Davi, que vinha no sentido contrário, dirigido um carro preto. Davi jogou o carro por cima de Bira, que conseguiu pular e não ser atingido de forma direta.

A motocicleta ficou totalmente destruída. Em seguida, Davi tentou fugir no carro, mas não conseguiu, em função das avarias na frente do veículo. Bira o reconheceu no ato e formalizou o Boletim de Ocorrência e procurou atendimento médico no Hospital Regional.

Davi terminou preso pela Polícia e autuado em flagrante na 4ª Delegacia Regional de polícia Civil por tentativa de homicídio. “Este do carro foi atuado por tentativa de homicídio. Porque quem faz isso aí, não tem outra coisa. Queria matar”, diz o delegado Inácio Rodrigues.

O caso foi registrado em vídeo pelas Câmeras de Segurança da rua e apreendidas pela Polícia Civil. As imagens deixam claro que Davi usou o carro como uma arma para matar o irmão Bira. “A rixa entre os dois é antiga”, diz o delegado Inácio Rodrigues.