Homem é preso por descumprir medida protetiva e voltar a agredir a ex, em Mossoró. As equipes da DEAM e da DPCA de Mossoró prenderam Luciano da Silva Dantas, de 38 anos. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (17), no Loteamento Royal Ville, no bairro Santa Júlia. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva, não apenas por descumprir a medida protetiva que o proibia de se aproximar ou entrar em contato com a ex, mas por ter voltado a agredir a mulher. De acordo com a delegada titular das delegacias, Luana Vidal, o homem já se encontra na cadeia pública, onde ficará à disposição da justiça.

FOTO: REPRODUÇÃO