PL em tramitação no senado desde 2019 visa criminalizar fuga de presídios no Brasil. Atualmente, só é considerado crime fugir de presídios ou locais de intenção se o fugitivo utilizar de violência para conseguir seu objetivo. No entanto, um Projeto de Lei do senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), visa tornar crime qualquer tipo de fuga. O PL 4578/2019, que prevê detenção de um a seis meses, podendo ser estendida de um terço até metade se o autor agir de forma astuciosa, está desde o dia 7 de julho de 2023 parado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, aguardando a designação do relator.