Fonte dos EUA diz que Irã não deverá responder aos ataque de Israel

A fonte, que não estava autorizada a falar publicamente, falou à CNN sob condição de anonimato cerca de duas horas e meia depois de a empresa ter relatado pela primeira vez os ataques, ocorridos nesta sexta-feita (19). Autoridades do governo iraniano tentaram até agora minimizar o impacto do ataque. Os militares israelenses não comentaram e o Irã não identificou a origem do ataque.