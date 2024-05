Motociclista morre após colidir em um carro na BR-110, entre Mossoró e Upanema

O acidente aconteceu na noite deste domingo (28). A vítima fatal foi identificada como Marcelo Fernandes Costa, de 40 anos. A PRF informou que o motociclista, que seguia no sentido Upanema/Mossoró, invadiu a pista contrária e colidiu em um Etios. O condutor do carro e a esposa dele, que também estava no veículo, não se feriram. O corpo de Marcelo foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró.

Uma colisão entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta, na noite deste domingo (28), na BR-110, entre os municípios de Mossoró e Upanema.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, inicialmente, as evidências apontaram que o motociclista Marcelo Fernandes Costa, de 40 anos, que seguia no sentido Upanema/Mossoró, invadiu a pista contrária e colidiu em um Etios.

A colisão deixou os dois veículos destruídos. O impacto foi violento ao ponto de decepar as duas pernas do motociclista e fazer com que a moto pegasse fogo. O carro também chegou a apresentar princípio de incêndio, mas foi rapidamente controlado.

O condutor do veículo e a esposa dele, que viaja junto, não se feriram. Eles permaneceram no local até a conclusão dos procedimentos de perícia.

O motorista acabou sendo conduzido pela PRF para a delegacia de plantão de Mossoró, por estar dirigindo sem o documento de habilitação.

Após ser ouvido na delegacia, foi arbitrada uma fiança e, após o pagamento, o homem foi liberado.

O corpo de Marcelo foi removido para exames na sede do Itep, em Mossoró. A polícia civil vai investigar o caso.