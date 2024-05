Ciclista é atropelado por carro-forte ao tentar cruzar a BR-304, no Sumaré

Um ciclista morreu, na manhã desta sexta-feira (3), em Mossoró, ao ser atropelado por um carro-forte. O acidente aconteceu no KM 46 da BR-304, próximo à entrada do bairro Sumaré.

Segundo o delegado Dênis Carvalho, a vítima, identificada como Sebastião Alexandre Bessa, de 61 anos, seguia na BR em uma bicicleta, no sentido Abolição/Sumaré, quando teria cruzado a via, possivelmente para acessar o retorno. Neste momento, acabou sendo colhida por um carro-forte, que seguia no mesmo sentido.

Ainda de acordo com o delegado, o motorista do carro-forte acionou as autoridades e permaneceu no local para realizar todos os procedimentos necessários em acidentes dessa natureza. Ele será ouvido na sede da 38ª Delegacia de Polícia, para prestar esclarecimentos sobre o caso.

A perícia do Itep confirmou que os dados do local indicam que o ciclista atravessou a BR e marcas de frenagem na pista apontam que o condutor ainda tentou frear, mas não teria conseguido evitar o acidente.

A equipe realizou a perícia no local para avaliar as circunstâncias e responsabilizações do caso, que será investigado pela polícia civil.

“Ainda não temos os dados de velocidade do veículo ou de embriaguez do ciclista, que porventura venha a acontecer. Tudo isso vai ser feito no âmbito do instituto. Tem uma marca de frenagem, o que indica que o motorista viu. Mas a gente ainda vai colher mais detalhes baseados nas fotos, baseados nas medições que a gente vai fazer no instituto, para fechar o caso”, explicou o perito Álamo Silva.

O perito também afirmou que, com base na perícia feita no corpo da vítima, ainda no local do acidente, ela teria sofrido um trauma na cabeça, visto que não havia ferimento expostos, mas sangue saindo do ouvido”.

O corpo da vítima foi removido para exames na sede do Itep. Ela não portava documentos no momento do acidente e só foi identificada posteriormente, quando familiares compareceram ao Itep.