Caraubense é morto a tiros a poucos metros de casa no bairro São Severino. O crime aconteceu por volta das 21h desta quinta-feira (2). A vítima, identificada como Edson Linhares da Silva, de 25 anos, teria acabado de sair de sua residência, quando foi surpreendido por disparos de arma de fogo. O delegado Gabriel Nápoli, que estava responsável pelo plantão de Caraúbas nesta noite, afirmou que não houve testemunhas e as informações iniciais não apontaram a quantidade de pessoas que participaram do crime. A motivação também ainda é desconhecida. O caso será investigado pela delegacia do município.

FOTO: CEDIDA/ICÉM CARAÚBAS