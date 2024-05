Sobe para 83 o número de mortos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O dado consta no boletim da Defesa Civil estadual atualizado às 9h desta segunda-feira (6). No momento, o número de desaparecidos chega a 111 pessoas. Ao todo, são 345 municípios gaúchos atingidos pelos temporais, com mais de 850,4 mil pessoas afetadas.