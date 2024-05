Morador rua mata outro em frente ao Lar da Criança Pobre, em Mossoró-RN

Francisco de Assis reclamava que a vítima Wellington Alves estava lhe agredindo desde meio dia. No final da tarde, os dois entraram em luta corporal, sendo que Francisco conseguiu esfaquear Wellington, que ainda foi socorrido, mas não resistiu. Francisco de Assis foi preso em flagrante pela Polícia Militar ainda com a arma do crime.

O morador em situação de rua Francisco de Assis Barbosa da Silva matou a facadas o também morador em situação de rua Wellington Alves do Carmo Galvão, no final da tarde desta segunda-feira, 6, perto do Lar da Criança Pobre, no bairro Abolição II, em Mossoró-RN.

A confusão entre os dois começou por volta do meio-dia. Francisco de Assis reclamava que Wellington Alves teria lhe agredido. No final da tarde, os dois entraram em luta corporal, sendo que Wellington terminou sendo esfaqueado no tórax.

O SAMU foi acionado e o socorreu para o Hospital Regional Tarcísio Maia, mas era tarde. Perdeu muito sangue no local e a perfuração foi muito profunda. Teve hemorragia interna. Já Francisco de Assis terminou preso pela Viatura 02/35 do II BPM.

Na Delegacia de Plantão, o delegado Renato Oliveira assinou a prisão em flagrante, devendo Francisco de Assis ser apresentado nesta terça-feira, dia 7, a Justiça, para que o flagrante seja homologado ou não.