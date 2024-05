Furtos e roubos de veículos no RN apresentam redução de 4,3% nos primeiros 4 meses de 2024. No total de roubos de carros, motos e outros veículos de maior porte, foram contabilizadas 983 ocorrências nos quatro primeiros meses do ano passado, contra 939 crimes da mesma natureza no mesmo período deste ano, o que representa um total de 44 roubos a menos, ou seja, queda de 4,5%. Já nos casos de furtos de veículos, foram registrados 769 crimes no primeiro quadrimestre de 2023, contra 738 casos em 2024, totalizando 31 ocorrências a menos, o que significa uma redução de 4%.

O primeiro quadrimestre foi de resultados promissores para a segurança pública potiguar. Após registrar reduções nos números de mortes violentas (-13,2%), roubos a estabelecimentos comerciais (11,8%), residências (16,3%) e assaltos em via pública (7,6%), a Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social (SESED) acaba de revelar que também houve menos roubos e furtos de veículos no estado, com redução média de 4,3%.

É importante ressaltar que os dados acima foram contabilizados e consolidados pela Coordenadoria de Informações Estatísticas e Análises Criminais da SESED.

Após o processo, a COINE repassa as informações ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública (MJSP) e ao Ministério Público Estadual (MPRN).