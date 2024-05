Preso de justiça é assassinado a tiros na rua Pedro Velho, bairro Santo Antônio

O crime aconteceu no final da tarde desta terça-feira (7). A vítima, que ainda não foi identificada, estava em uma motocicleta, na companhia de outro homem, quando foi alvejada a tiros. A polícia militar informou que ainda não há informações sobre o autor dos disparos, que fugiu logo após o crime. A outra vítima correu durante os disparos e ainda não foi localizada. Os policiais não souberam informar se ela chegou a ser alvejada. A viatura do Santo Antônio e a Rocam isolam o local até a chegada da Polícia Civil e do Itep. Itep.