Polícia vai apurar possíveis crimes cometidos contra alunos de uma escola, em Caraúbas

Os relatos dos alunos e seus responsáveis chegaram à delegacia do município no final da tarde desta terça-feira (7). Os supostos crimes teriam sido cometidos em sala de aula, por um professor da Escola Estadual Almiro de França Silva. O delegado Victor Conde informou à reportagem do Portal MOSSORÓ HOJE que determinou a instauração de inquérito para averiguar as denúncias, que serão apuradas, inicialmente, como crimes de tortura, cárcere privado e ameaça.