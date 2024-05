Investigado por distribuir drogas na Costa Branca é preso em Macau-RN

O tibauense Francisco Tales Silva Dantas, de 36 anos, estava vivendo e trabalhando de pescador num barco de passeio, ancorando em Macau. Ele era considerado o principal investigado da “Operação Solarium Potiguara”, conduzida pela DENARC de Mossoró em dezembro de 2023 e que resultou na prisão de mais de dez suspeitos, na apreensão de mais de R$90 mil reais, drogas e armas. As informações do celular do suspeito foram fundamentais para a prisão de todos os envolvidos.