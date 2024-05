Colisão entre carro de passeio e van escolar deixa cerca de 15 feridos; a maioria são crianças

O caso aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira (9), na BR-304, na região do Pau Branco, zona rural de Mossoró. As informações iniciais dão conta que uma mulher, de 43 anos, transitava fazendo movimentos de “zig zag” pela rodovia, quando colidiu com uma van escolar, onde estavam o motorista e 14 crianças. Os estudantes, moradores da Maisa, estavam indo para a escola, na Cacimba Funda, na divisa entre o RN e o Ceará. Os feridos foram soco

Uma colisão entre um carro de passeio e uma van escolar deixou cerca de 15 pessoas feridas, sendo a maioria delas crianças. O caso aconteceu por volta das 13h desta quinta-feira (9), na BR-304, na região do Pau Branco, em Mossoró.

As informações iniciais dão conta que o acidente foi provocado pela condutora do carro de passeio. A mulher, de 43 anos, estaria transitando fazendo movimentos de “zig zag” pela rodovia, quando colidiu com a van escolar.

No veículo, estavam o motorista e 13 crianças. Os estudantes, moradores da comunidade Maisa, estavam indo para a escola, na Cacimba Funda, na divisa entre o Rio Grande do Norte e o Ceará.

Os feridos foram socorridos para o Hospital Regional Tarcísio Maia e também para o Unidade Pronto Atendimento do Santo Antônio. Não houve vítimas fatais.

O gerente comercial Caio César é pai de duas crianças que estavam no veículo. Ele contou um deles, Benjamin, de 11 anos, ele estava na parte mais à frente da van e acabou recebendo um grande impacto.

“Ele fraturou o fêmur do lado direito e, graças a Deus, todos bem atendidos aqui no Tarcísio Maia. Cheguei no momento que estavam examinando ele e já deu entrada no centro cirúrgico aqui e eu estou aguardando a liberação dele, pra eu acompanhar o procedimento”, disse.

Caio disse que o sentimento ao chegar no local foi de angústia. “É o que a gente sente nesse momento, onde vê os nossos filhos, vê outras crianças também, que são filhos de conhecidos da gente, amigos da comunidade, praticamente todo mundo se conhece ali, o sentimento que a gente tem no coração é de angústia, né? De medo de perder aquilo que a gente tem de mais valioso, que são os nossos filhos, né? Mas graças a Deus, Deus guardou e tem guardado a minha família, guardou também os filhos dos outros pais que estavam presentes ali e a gente está aqui ainda aflito, mas mais calmo”.

Informações atualizadas por volta das 17h, dão conta que a condutora do veículo está em estado grave no HRTM, necessitando de doações de sangue.

A polícia civil vai investigar o caso e as responsabilizações do acidente.