Ataque à tiros deixa três baleados na zona rural de Caraúbas/RN

As vítimas Seu Naldo, Francisco Renan e a esposa Elizamara Fernandes moram na cidade de Caraúbas e foram trabalhar no sitio Soledade, que é da família. Quando retornavam, foram atacados no portão de acesso. Renan e a esposa Alizamara estão internados em estado grave e Seu Naldo, com menos gravidade. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

A Polícia Militar confirmou na noite deste sábado, 11, um ataque a tiros na zona rural do município de Caraúbas-RN, que deixou dois em estado grave e um baleado de raspão.

O ataque a tiros teria ocorrido no portão do Sítio de Soledade, que fica no acesso da localidade de Santo Antônio. As três vítimas estavam retornando da fazenda para suas residências, na cidade.

As vítimas são:

Antônio Naldo, de 70 anos.

Francisco Renan de Gois, conhecido por Renan, filho de Seu Naldo.

Elizamara Fernandes de Arruda, de 26 anos, conhecida por Linda, esposa de Renan.

Segundo relatou a Polícia Militar, Seu Naldo estava na direção do veículo e o filho Renan desceu para abrir o portão. Foi baleado nas costas e saiu correndo na direção do mato.

Já Seu Naldo, que havia ficado no carro, sofreu tiros de raspão. Sem gravidade. Está em observação no hospital. Elizamara Fernandes, que também ficou no carro, sofreu tiros na cabeça.

Seu Naldo, apesar de baleado, conseguiu dirigir até chegar à área urbana de Caraúbas, e pediu socorro a Polícia Militar para eles e também para Francisco Renan, que havia ficado no mato.

Seu Naldo e Elizamara foram levados para o Hospital Regional Aguinaldo Pereira da Silva, de Caraúbas-RN. A PM encontrou Renan no mato e o socorreu para o Hospital de Caraúbas.

Renan e a esposa Elizaram aguardam transferência para o Hospital Regional Tarcísio Maia, de Mossoró. Estado dos dois é muito grave. Seu Naldo deve receber alta no Hospital de Caraúbas.

O veículo que as vítimas estavam ficou com várias perfurações de tiros na lataria. Está em frente ao Hospital Regional de Caraúbas, atraindo um grande número de curiosos.

A Polícia Militar e a Polícia Civil já estão apurando o caso. As vítimas moram na cidade e quase sempre vão trabalhar no Sítio Solenidade, que é de propriedade da família.