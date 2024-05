Força Penal Federal ficará mais 60 dias no RN para realizar treinamentos em penitenciária estadual. A prorrogação da permanência da força no estado foi autorizada na sexta-feira (10), pelo Ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski. A portaria foi publicada na edição desta segunda-feira (13), do Diário Oficial da União. De acordo com o documento, os policiais ficarão no RN até o dia 8 de julho de 2024, com o objetivo de realizar treinamento, alinhamento de procedimentos de segurança e fluxos administrativos específicos na penitenciária estadual Rogério Coutinho Madruga - PV5, do complexo de Alcaçuz.