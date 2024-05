Emendas, estradas, atuação dos Bombeiros e situação de loteamentos pautam líderes na ALRN. Entre os destaques, na sessão desta terça-feira (14), o deputado Francisco do PT ressaltou a conquista pelo RN, em pesquisa do IBGE, da melhor renda per capita em 2023 entre os estados nordestinos. Neste ano, a renda média obtida por cada pessoa de um domicílio no Rio Grande do Norte ficou em torno de R$ 1.373.

O horário dos líderes durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte nesta terça-feira (14) contou com diversidade de pautas.

Primeira liderança a se pronunciar, o deputado José Dias (PSDB) tornou a cobrar ao governo estadual o pagamento das emendas parlamentares. José Dias afirmou que o seu mandato destinou em sua maioria - cerca de 95% das emendas - para a saúde. Outra parte foi para a agricultura familiar.

O deputado Francisco do PT, por sua vez, ressaltou a conquista pelo RN, em pesquisa do IBGE, da melhor renda per capita em 2023 entre os estados nordestinos. Nesse ano, a renda média obtida por cada pessoa de um domicílio no Rio Grande do Norte ficou em torno de R$ 1.373. “O mesmo jornal que divulgou o endividamento do RN também divulgou essa pesquisa, com o RN tendo a melhor média de rendimento do Nordeste”, destacou.

O deputado ressaltou conquistas do atual governo, como o Instituto Estadual de Educação (IERN), atualmente com dez unidades em construção e as obras que irão recuperar mais de 800 km de estradas.

“Se o governo deve a fornecedores isso se dá em razão da sua condição financeira, mas os servidores tiveram salário atrasado antes do governo da professora Fátima. A pergunta é: quem quebrou o RN? E aonde estavam os que aqui fazem discurso raivoso e oposição sistemática e diária?, questionou.

O deputado citou ainda a série de concursos já realizados ou em curso que estão recompondo o serviço público, como os das polícias civil e militar, além do Corpo de Bombeiros.

A Caminhada da Mãe Potiguar, realizada no primeiro sábado desse mês, e que arrecadou quase 10 toneladas de alimentos, foi um dos destaques do deputado Neilton Diógenes (PP). O parlamentar citou a grandiosidade do evento, que destinou a maior parte da arrecadação para o Rio Grande do Sul.

“Estive presente e foi uma tarde muito agradável, que reuniu milhares de mães e destinou ajuda para os gaúchos. Não só o Brasil, mas o mundo todo está ajudando. Outra parte, mais de duas toneladas, foram para Ipanguaçu, que vive um estado de calamidade pública”, afirmou.

O parlamentar enalteceu o trabalho de potiguares que estão atuando no salvamento e auxílio no Estado gaúcho, como o Grupo de Salvamento Aquático. “Quero enaltecer a coragem, bravura e força do Corpo de Bombeiros”, disse.

Neilton encerrou seu discurso chamando a atenção para os profissionais de Enfermagem. O deputado representou a ALRN na solenidade, em Brasília, em alusão ao Dia da Enfermagem.

“A Enfermagem discute procedimentos, mas esquece de discutir avanços e direitos, como o piso. E trago à tona essa reflexão. Essa categoria tem uma luta que é justa, como a PEC que tramita no Senado sobre a carga horária de 30 horas semanais. Inclusive fui procurado pelo Conselho de Enfermagem e universidades”, finalizou.

As dificuldades enfrentadas pelos habitantes dos loteamentos Santa Inês, Ki-Panorama, Riomar e Algimar, localizados na Zona Norte da capital pautaram a deputada Eudiane Macedo (PV). A parlamentar inclusive já realizou, no mês passado, audiência pública para discutir a problemática.

Eudiane relatou que esteve juntamente com a presidente do conselho comunitário em reunião na Secretaria de Planejamento de Natal. “Esses moradores vêm numa luta muito grande por moradias com dignidade. Esperam ruas com pavimentação, transporte público, escolas, creches e inclusive unidade de saúde”, disse.

A parlamentar afirmou que desde 2013, quando era vereadora por Natal, defendia estas comunidades. “A secretária não nos pôde atender, mas fomos muito bem recebidos pelo adjunto. Nessas comunidades, quando chove, há muita lama. Quando não chove, é a poeira, pois as ruas não são pavimentadas. O foco de nossa reunião foi os loteamentos e nos repassaram que a Secretaria de Infraestrutura do município já está elaborando um projeto, que será licitado. Eu continuarei insistindo e esperamos respeito por todas as pessoas que residem nos loteamentos”, encerrou.