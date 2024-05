Polícia combate grupo de extermínio responsável por mais de 40 homicídios no RN

A "Operação Caronte" foi deflagrada na manhã desta quinta-feira (16), com o objetivo de desarticular um grupo de extermínio responsável por aproximadamente 41 homicídios, além de extorsão, tráfico de drogas e vendas de munições e armas ilegais. A ação aconteceu na Zona Norte de Natal e no município de Extremoz. Neste último, os policiais prenderam um dos integrantes do grupo, Alessandro Brito do Nascimento Filho, conhecido como "Mexicano", de 30 anos. Outras seis pessoas também foram presas e a polícia ainda apreendeu 20 quilos de cocaína, além de armas de fogo e centenas de munições.

A operação, liderada pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e pela Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (DEICOR), contou com o apoio do Departamento de Inteligência da PCRN (DIP), da Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), da Polícia Militar do RN e do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN).

Caronte, na mitologia grega, era o barqueiro de Hades, que carregava as almas dos recém-mortos sobre as águas do rio Estige e Aqueronte, que dividiam o mundo dos vivos do mundo dos mortos. Segundo a mitologia, Caronte cobrava em ouro pela travessia.

