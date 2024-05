Juri Popular condena vigilante a 15,7 anos de prisão por matar o cunhado

O vigilante Francisco de Assis Sobrinho, de 34 anos, matou o colega de profissão Kerginaldo Carlos de Oliveira, na época com 29 anos, quando este trabalhava no Posto de Combustivel da Av. João da Escóssia, no bairro Nova Betânia, em Mossoró. Este crime ocorreu no dia 24 de novembro de 2022. Foi esclarecido e o suspeito preso em maio de 2023 e nesta terça Francisco de Assis foi sentenciado a prisão. Acesse e assista o depoimento do réu.