Advogado é indiciado pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica em Mossoró

A equipe da Delegacia Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (DEPROV/Mossoró) cumpriu, nesta terça-feira (11), mandado de busca e apreensão no escritório do advogado, resultando na apreensão de um veículo e uma motocicleta de luxo, além do bloqueio de recursos financeiros na conta do investigado. De acordo com as investigações, ele teria ocultado seu próprio veículo visando receber de forma ilícita a apólice de seguro, causando considerável prejuízo financeiro à seguradora.