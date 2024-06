Vandalismo provoca suspensão de abastecimento em Baraúna e mais 4 comunidades

Além da zona urbana do município, foram afetadas as comunidades Juremal, Vertentes, Campestre e Primavera, na manhã desta sexta-feira (14). A Caern informou que o poço que abastece as localidades foi danificado por vândalos que levaram componentes elétricos que garantiam o funcionamento do sistema de água. A previsão é retomar o envio de água até o início da noite de domingo (16).