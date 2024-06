Guarda Municipal é morto a tiros dentro de casa em Caraúbas; suspeitos atiraram cerca de 25 vezes

O crime aconteceu por volta das 20h40 desta quarta-feira (19). De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como Antônio Marcos Lucas Fernandes, foi assassinada a tiros no sofá de sua casa, localizada no bairro Leandro Bezerra. O crime teria sido cometido por dois suspeitos, que chegaram ao local em um moto tipo Bros, de cor branca. No local, os peritos do Itep recolheram 26 estojos de munição calibre .40 e duas munições intactas. A polícia civil vai investigar o caso.