Prefeitura suspende concurso da Guarda Municipal de Parnamirim

A Prefeitura de Parnamirim anunciou, nesta sexta-feira (2), a suspensão do concurso público da Guarda Municipal do município. A medida foi em cumprimento a uma decisão judicial da 1ª Vara da Fazenda Pública de Parnamirim.

Com isso, a prova não acontecerá no próximo domingo (4), como estava previsto, e as inscrições serão reabertas. O edital de suspensão e o novo cronograma do concurso serão publicados nos próximos dias pela prefeitura.

De acordo com o Executivo Municipal, a prova objetiva está com nova data marcada para acontecer no dia 8 de setembro, pela manhã.

Em julho, a Defensoria Pública do Rio Grande do Norte recomendou alterações no edital para as vagas destinadas às pessoas com deficiência e aos requisitos exigidos para provimento no cargo.

A Prefeitura Municipal informou que os candidatos podem obter informações e tirar dúvidas sobre o concurso com a Funcern, através do email: cgmparnamirim2019@funcern.br.