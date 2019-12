Polícia aguarda laudo do ITEP apontando a causa da morte de Ana Clara

A Polícia começou a investigar efetivamente como a jovem universitária Ana Clara Ferreira da Silva, de 18 anos, morreu no quarto do Hotel Passeio, em Apodi-RN, no dia 17 de novembro de 2019. Familiares e amigos da vítima foram ouvidos em Mossoró sexta-feira, dia 22 passado.

A principal peça da investigação policial, neste caso, é o laudo do Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) apontando a causa da morte de Clara. O laudo inicial apontou a necessidade de exames específicos, que são realizados nos laboratórios do instituto em Natal.

Clara estava com Kliston Sanderson de Albuquerque no apartamento do hotel. Haviam ainda duas crianças (filhos do Sanderson) no mesmo quarto. Sanderson contou que Clara bebeu água, passou mal e morreu. Insinuou que clara cometeu suicídio e tentou matar a filha dele.

A mãe da vítima, Ana Claudia, conversou pessoalmente com os delegados Odilon Teodósio, que é adjunto da DEGEPOL, com Inácio Rodrigues de Lima Neto, que é delegado geral do interior, e com Luiz Fernando, que é delegado regional. Ela não acredita na versão.

Os delegados assumiram compromisso de apurar o caso, diante do quadro relatado por Claudia e amigos falando sobre Clara. “Minha filha era muito saudável, não bebia, não usava nada ilícito, só fazia o bem”, declarou Ana Claudia ao Portal MOSSORÓ HOJE.

“Já estamos apurando. Vamos esclarecer os fatos”, diz o delegado Inácio Rodrigues de Lima Neto. “O delegado Odilon Teodósio também prometeu empregar o máximo de recursos possíveis para conseguir esclarecer os fatos”, finaliza Ana Claudia.

Ao MOSSORÓ HOJE, o delegado Inácio Rodrigues disse que o laudo do ITEP, apontando o que ocasionou a morte de Ana Clara, que deve ser divulgado nos próximos dias, será fundamental para esclarecer os fatos. “Estamos trabalhando e vamos esclarecer”, diz.