Emparn prevê fortes chuvas para o estado a partir desta quinta, 9

A análise do comportamento climático para esta semana indica a possibilidade de chuvas mais intensas no Rio Grande do Norte, a partir desta quinta-feira (09).

De acordo com o chefe da unidade de meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), Gilmar Bristot as chuvas deverão atingir mais as Regiões Oeste e Central do estado.

“As temperaturas, tanto as máximas como as mínimas deverão se manter próximo das normais, variando na capital entre 24º C e 32º C. Para o interior, nas regiões serranas, as mínimas poderão chegar a 22ºC e as máximas ultrapassar os 35 ºC”, disse Bristot.

As fortes chuvas têm relação com a intensificação dos ventos em altos níveis da atmosfera sobre parte central da América do Sul associado com a formação de um Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) sobre o Nordeste Brasileiro.

BOLETIM

O Boletim Pluviométrico divulgado pela Emparn, referente ao período das 7h da manhã desta terça-feira (7) até às 7h de hoje (08), registrou a ocorrência de chuvas em todas as regiões do RN, dando sequência ao início do período pré-chuvoso.

Os dados são de 43 pluviômetros instalados em diversos municípios do estado. O município de São Bento do Norte, localizado na mesorregião Central foi o que registrou maior volume, com 85mm, seguidos por Lajes, 60mm e Macau, com 56,8mm. Na mesorregião Oeste choveu em Carnaubais, 42,mm; Ipanguaçu, 25,7mm e Paraú, 22,3mm.

Na mesorregião Agreste os destaques são Santa Cruz 76mm e São Bento do Trairi, 45mm. Na mesorregião Leste choveu mais forte em Extremoz, 37,9mm e Parnamirim, 28,8mm. Na capital potiguar, o acumulado das chuvas foi de 28,6mm.

O RN já registrou na primeira semana de janeiro chuvas acima de 100 mm, como no município de Luís Gomes, com 114mm.

A previsão climática, no período de janeiro a março de 2020, indica a tendência das chuvas ocorrerem dentro da média histórica na região semiárida potiguar, incluindo aí as regiões Oeste, Seridó, Central e Agreste do RN, variando entre 234,8 e 390,7 mm.