Emparn registra chuvas intensas no estado na madrugada desta quinta, 9

Chuvas foram registradas por todo o estado do Rio Grande do Norte do início da tarde desta quarta-feira (8) até o início da manhã desta quinta-feira (9).

De acordo com a Unidade de Meteorologia da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN), as chuvas deverão continuar a cair no estado durante os próximos dias.

“As chuvas mais intensas que caíram nesta madrugada (09), ocorreram de modo bem distribuído nas diversas regiões do RN, especialmente nos municípios próximos ao leito do rio Potengi. No litoral ocorreram descargas elétricas. As chuvas mais intensas devem migrar para o interior a partir de hoje”, analisou o chefe da Unidade, Gilmar Bristot.

Os próximos dias, de acordo com a previsão, o potiguar terá dias nublados com pancadas de chuva ao amanhecer e anoitecer no litoral leste, e no interior do estado as chuvas deverão ocorrer durante as tardes e as noites.

BOLETIM DIÁRIO

O município de Barcelona (Agreste), foi o que registrou o maior volume de chuvas com 157,7 milímetros (mm), seguido por Ceará Mirim (Leste), com 140mm, das 7h da manhã de ontem (08) até às 07h da manhã de hoje (09).

Natal registrou 59,9mm e Mossoró, 6,7mm. O boletim completo pode ser acessado por meio do site emparn.rn.gov.br, aba Meteorologia.

Além das cidades citadas, de acordo com os leitores do MOSSORÓ HOJE, que interagiram através da página no instagram, também choveu bem em Apodi, Pau dos Ferros, Upanema, Olho D’água do Borges, Tibau, Pendências, Areia Branca, Baraúna, Paraú, Almino Afonso, Serra do Mel, Dr. Severiano, Caraúbas, Felipe Guerra, Rafael Fernandes e Jucurutu,

BALANÇO DAS CHUVAS

A primeira semana de 2020 já registrou chuvas acima de 100 mm, como no município de Luís Gomes, com 114 mm. “Seguindo esta tendência, em 2020 devemos ter um inverno melhor no interior do RN, mas ainda dentro da média histórica”, considerou Bristot.

A expectativa dos meteorologistas é que a chuva acumulada no período de janeiro a março registre, no Oeste, 390,7mm; Região Central, 307,0mm; Agreste, 234,8mm e Leste 319,0mm.

Em 2019 a média do volume de chuvas no RN foi de 777,7 mms. Os municípios com maiores precipitações foram Natal (Agreste), com 1726,4; Martins (Oeste) com 1.415mm, Janduís (Oeste) com 1.039,5mm, Alto do Rodrigues (Oeste) com 900,4mm. Já em 2018, a média foi de 743,5 mm.