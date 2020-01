23 cidades do RN passam por instabilidade de energia na madrugada desta quarta

23 cidade do Rio Grande do Norte tiveram uma falha no fornecimento de energia elétrica durante a madrugada desta quarta-feira (22).

Em algumas cidades, o fornecimento permaneceu com o funcionamento parcial. A instabilidade durou alguns minutos.

De acordo com a Companhia Energética do RN (Cosern), foram registradas oscilações momentâneas no seu sistema de distribuição, provocadas por distúrbios em linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional que atendem o estado.

“A Cosern aguarda o relatório do Operador Nacional do Sistema (ONS) com explicações sobre a ocorrência”, disse a nota.

Não foi descartada, entretanto, a possibilidade de as oscilações terem ligação com o furto de equipamentos que deixou dois homens mortos, na torre da linha de transmissão do município e Ipanguaçu, também na madrugada desta quarta.

CIDADES QUE REGISTRARAM O PROBLEMA

Natal, Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, Taipu, Ceará-Mirim, Extremoz, São José de Mipibu, Bom Jesus, Ipanguaçu, Nísia Floresta, Lagoa de Pedra, Santo Antônio, Jucurutu, Nova Cruz, Goianinha, Canguaretama, Touros, Angicos, São Paulo do Potengi, Acari, Riachuelo e Santa Cruz.

Devido ao problema, na manhã desta quarta-feira (22) Natal amanheceu com diversos semáforos apagados pela cidade, causando grande transtorno e engarrafamentos nas principais vias.