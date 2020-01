Deputada destina R$ 300 mil para investimentos no HRTM e Rafael Fernandes

75% das suas emendas parlamentares da Deputada Estadual Isolda Dantas foram destinadas para Mossoró e região.

Durante todo o ano de 2019, Isolda realizou diversas reuniões pelos bairro de Mossoró, ouvindo pessoas e dialogando sobre os problemas da população.

Com base na escuta e indicação das pessoas para onde deveriam ir as emendas impositivas da deputada, ficou decidido que seriam destinados R$ 300 mil em verba para hospitais da cidade, mas que atendem à população de municípios vizinhos.

Deste valor, R$ 150 mil são para a aquisição de equipamentos e ampliação do Hospital Regional Tarcísio Maia, que atende a trinta e quatro municípios do RN, e outros R$ 150 mil para o Hospital Rafael Fernandes, especializado no tratamento de pacientes com doenças infectocontagiosas.

A diretora do HRTM, Herbênia Ferreira, e o diretor do Hospital Rafael Fernandes, Leonardo Menezes, agradeceram o apoio da deputada Isolda, que tem contribuído com a destinação de recursos para as órgãos de saúde do estado.