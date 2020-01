Governo do RN credencia postos de abastecimento em Mossoró e mais 2 cidades

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Administração (Sead), estendeu o credenciamento de postos de combustíveis para as cidades de Parelhas, Areia Branca e Mossoró.

A iniciativa vai diminuir o deslocamento dos veículos para abastecimento, especialmente das secretarias estaduais de Segurança e Defesa Social (Sesed) e Saúde Pública (Sesap), otimizando o trabalho das equipes e o retorno dos serviços prestados à população.

Além disso, a expectativa do Governo do Estado é que a medida também reduza o consumo de combustível.

Em 2019, o Executivo Estadual economizou 645.000 litros de combustível dos veículos oficiais, com o credenciamento de postos mais próximos das suas cidades. Somou uma economia de quase 3 milhões de reais.

A ampliação e melhor distribuição dos postos externos para diminuir o deslocamento das viaturas até os postos de abastecimento credenciados integram as ações do novo modelo de gestão da frota, realizada de forma compartilhada pela Sead e a Sesed, estabelecida pelo Decreto Nº 28.700, de 24 de janeiro de 2019.

“A Governadora Fátima Bezerra, com intuito de otimizar os serviços e reduzir os custos , orientou as secretarias de Segurança e de Administração para diminuir as distâncias de abastecimentos. Então fizemos um mapeamento e escolhemos estas cidades pólos, que vai permitir a redução de custos e evitar que veículos, principalmente o da Polícia Militar e Civil, não fiquem muito tempo ausentes de suas cidades por motivo de abastecimento.”, explica o Josiel Araújo, Coordenador de Patrimônio (Copat).

Já estão em curso as tratativas para credenciamento de novos postos em outros municípios do Rio Grande do Norte.

A meta do Governo é ampliar a rede de postos credenciados, para no mínimo mais dez postos até o fim do ano, de modo que tenha cobertura em todas as regiões do Estado.